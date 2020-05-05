У ТРК "Вега" в Тольятти на полном ходу перевернулся BMW
4 мая около 11 часов вечера в Тольятти в районе ТРК "Вега" на ул.Спортивной перевернулся BMW 528. По информации правоохранительных органов, 34-летний мужчина, который сидел за рулем, не имел водительских прав.
- По предварительным данным, он двигался по набережной со стороны Лесопаркового шоссе в направлении ул.Спортивной, когда произошло ЧП, - рассказали в областном МВД корреспондентам "КП-Самара". - В районе Спортивной, 9 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, поэтому съехал с дороги, и автомобиль опрокинулся.
Внутри в это время, кроме водителя, был еще и два пассажира, оба получили легкие травмы, врачи осмотрели их и назначили амбулаторное лечение.
Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку, после этого будет ясно, кого и за что будут привлекать к ответственности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (846) 270-69-10
Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65
Почта: kpsamara@phkp.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kps163
ИСТОЧНИК KP.RU