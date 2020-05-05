2020-05-05T13:19:25+03:00
Происшествия

У ТРК "Вега" в Тольятти на полном ходу перевернулся BMW

За рулем был водитель без прав
Александра БУДАЕВА
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В момент ДТП внутри иномарки, кроме водителя, были еще и два пассажираВ момент ДТП внутри иномарки, кроме водителя, были еще и два пассажираФото: ГУ МВД России по Самарской области
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4 мая около 11 часов вечера в Тольятти в районе ТРК "Вега" на ул.Спортивной перевернулся BMW 528. По информации правоохранительных органов, 34-летний мужчина, который сидел за рулем, не имел водительских прав.

- По предварительным данным, он двигался по набережной со стороны Лесопаркового шоссе в направлении ул.Спортивной, когда произошло ЧП, - рассказали в областном МВД корреспондентам "КП-Самара". - В районе Спортивной, 9 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, поэтому съехал с дороги, и автомобиль опрокинулся.

Внутри в это время, кроме водителя, был еще и два пассажира, оба получили легкие травмы, врачи осмотрели их и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку, после этого будет ясно, кого и за что будут привлекать к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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