2020-05-05T16:23:00+03:00
Общество

"Комсомолка" устроит онлайн-Марафон Памяти

Накануне Дня Победы читатели смогут увидеть эксклюзивные видео, снятые для проекта "Цифровой бессмертный полк"
Александра БУДАЕВА
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Принимайте участие в проекте - для этого нужно снять видео и загрузить его к себе на стену в ВКонтакте с хэштегом #этомойгеройПринимайте участие в проекте - для этого нужно снять видео и загрузить его к себе на стену в ВКонтакте с хэштегом #этомойгеройФото: Кадр видео
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8 мая, накануне Дня Победы, "Комсомолка" запустит онлайн-марафон #этомойгерой, его героями может стать любой - для этого достаточно снять видео с рассказом о вашем родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне, и разместить его у себя на степе в социальное сети "ВКонтакте" с хэштегом #этомойгерой.

В это день "Комсомолка" также покажет результаты работы над проектом "Цифровой бессмертный полк" - наши корреспонденты собирали истории, операторы снимали видео об участниках Великой Отечественной войны. Все их можно посмотреть на kp.ru, а также прочитать в еженедельном выпуске «Комсомолки».

А в прямом эфире накануне Дня Победы - 8 мая в 16.00 эксклюзивно в группе «КП-Самара» ВКонтакте пройдет онлайн-марафон #этомойгерой. Главными действующими лицами в нем будете вы и ваши близкие.

Мы покажем самые трогательные и интересные видео, отснятые за полгода, и расскажем, как они создавались. Поучаствовать в проекте еще не поздно - просто снимайте видео и загружайте к себе на стену в ВКонтакте с хэштегом #этомойгерой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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