В Самаре водитель УАЗа протаранил забор жилого дома после того, как его укусила оса

5 Май 2020 2020-05-05T16:14:25+03:00

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Сегодня в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП: УАЗ на полном ходу въехал в забор жилого дома. Произошло это по адресу Речная, 42.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП 163 Самара", причиной ЧП стала оса. Насекомое укусило водителя, тот потерял управление, в результате чего и протаранил забор. Хуже того, мужчина - аллергик, а потому последствия осиного укуса могли быть самые неблагоприятные. Однако владельца жилого дома, чей забор подвергся неожиданной "атаке" пришли на помощь - дали водителю таблетки от аллергии и вызвали на место ЧП оперативные службы.

В областном МВД корреспонденту "КП-Самара" сообщили, что вызов в этом районе действительно был, на месте происшествия работали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU