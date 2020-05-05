Житель Приволжского района может поплатиться свободой за тихую охоту на карася и плотву

5 Май 2020 2020-05-05T19:30:39+03:00

У задержанного изъяли три рыболовные сети Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По версии следователей, он ловил рыбу сетями во время нерестового периода, что по закону запрещено

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В Приволжском районе полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который рыбачил незаконно.

- Он использовал запрещенные законом сети, их было изъято три штуки, плюс рыбачил в весенний нерестовый период, - объяснили, в чем суть нарушения корреспондентам "КП-Самара" в облМВД.

Силовики говорят, что добычей нарушителя стали 3 рыбины*: караси и плотва. Общую сумму нанесенного государственным рыбным запасам ущерба оценили в 7,5 тысяч рублей.

Рыбу и сети у мужчины изъяли, а на него самого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Правда, с учетом того, что подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал, у него есть шанс остаться на свободе и заплатить штраф.

*Приносим извинения за неверно написанную информацию, на самом деле браконьер поймал десятки рыбин, отсюда и такая внушительная сумма ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU