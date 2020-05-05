2020-05-05T19:53:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять взрослых и три ребенка вылечились в Самарской области от коронавируса

5 мая их выписали из самарских больниц
Александра БУДАЕВА
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У всех выписанных - отрицательные анализы на коронавирусную инфекциюУ всех выписанных - отрицательные анализы на коронавирусную инфекциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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5 мая в Самарской области 8 человек выписали из больниц после того, как они вылечились от коронавирусной инфекции.

- Три человека были на амбулаторном лечении, еще двое попали в шестую горбольницу с диагнозом "пневмония", у них болезнь протекала не в тяжёлой форме, - сообщает оперативный штаб.

Также выписаны три ребенка, которые коронавирусом переболели в легкой форм. Все они подхватили "заразу" через контакты с ранее заболевшими.

Всех пациентов отпустили по домам только после того, как медики получили подтверждение того, что эти люди здоровы - речь идет об отрицательных анализах на COVID-19.

Всего, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 72 человека. Шестеро погибли, под наблюдением остаются 673 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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