Пять взрослых и три ребенка вылечились в Самарской области от коронавируса
5 мая в Самарской области 8 человек выписали из больниц после того, как они вылечились от коронавирусной инфекции.
- Три человека были на амбулаторном лечении, еще двое попали в шестую горбольницу с диагнозом "пневмония", у них болезнь протекала не в тяжёлой форме, - сообщает оперативный штаб.
Также выписаны три ребенка, которые коронавирусом переболели в легкой форм. Все они подхватили "заразу" через контакты с ранее заболевшими.
Всех пациентов отпустили по домам только после того, как медики получили подтверждение того, что эти люди здоровы - речь идет об отрицательных анализах на COVID-19.
Всего, по данным оперативного штаба, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 72 человека. Шестеро погибли, под наблюдением остаются 673 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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