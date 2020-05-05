2020-05-05T21:54:10+03:00
Коронавирус Covid-19

154 вахтовика из Белокаменки отпустили по домам после изоляции в самарском обсерваторе

Все они работали на одном объекте в Мурманской области
Александра БУДАЕВА
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Один из обсерваторов организовали в санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районеОдин из обсерваторов организовали в санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня стало известно о том, что из обсерватора в Самарской области отпустили 154 человека, у которых ранее подозревали коронавирус. Об их освобождении сообщили представители компании "Велесстрой":

- Обсервацию в Самарской области проходили не только работники нашей компании, но и сотрудники её партнёров и подрядчиков, - говорится в сообщении, которое контора разместила в соцсетях.

154 человека, у которых заподозрили коронавирус, ранее работали в селе Белокаменка Мурманской области. Там "Велесстрой" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, на объекте задействовано более 10 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом быстро росло, были в том числе смертельные случаи.

154 вахтовика из Мурманской области в Самарскую отправили еще 19 апреля. В компании "Велесстрой" говорят, что у них у всех были отрицательные тесты на коронавирус, поэтому после 14-дневной изоляции их признали здоровыми и отправили по домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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