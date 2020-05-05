2020-05-05T23:01:39+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 6 мая 2020 года: еще один заболевший с АВТОВАЗа

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 6 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти появилось еще два человека с коронавирусомВ Тольятти появилось еще два человека с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти на утро 6 мая 2020 года число зараженных коронавирусом горожан достигло 179 человек. 5 мая стало известно о двух новых заболевших. На данный момент анализы на коронавирус подтвердились еще у одного сотрудника завода АВТОВАЗ. Теперь инфицированы три человека - сотрудники предприятия. Третий заболевший также сотрудник службы логистики.

На карантине находятся 38 сотрудников завода, один из них в Москве. 6 мая еще больше человек окажутся на карантине. На предприятии просят сотрудников соблюдать все правила самоизоляции, не выезжать за пределы региона и предупреждает: если будет получена информация о такой поездке, человека отправят на самоизоляцию.

Всего в регионе на данный момент заражены 795 человек. 673 человека под медицинским наблюдением. Всего за сутки медики провели 2036 тестов, после праздников их число должно вырасти до 3500 тысяч.

В Тольятти продолжает действовать масочный режим, без средств защиты нельзя появляться в общественных местах, садиться в общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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