5 Май 2020 2020-05-05T23:10:30+03:00

Каким стало число зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года

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Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года (утро) достигло 595 человек. 220 пациентов с положительным тестом - в Самаре, 179 -в Тольятти, на третьем месте Сызрань с 84 зараженными. На интерактивной карте можно посмотреть, как распространяется инфекция по региону.

19 заболевших в Новокуйбышевске,17 - в Чапаевске, 15 - в Жигулевске, по 13 - в Волжском и Ставропольском районах.

В этот раз большинство заболевших выявлено среди контактных лиц, пять человек - среди больных пневмонией и ОРВИ.

64 человека в регионе уже выздоровели от коронавируса, шесть человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU