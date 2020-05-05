2020-05-05T23:10:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года

Каким стало число зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре находят новых коронавирусных заболевшихВ Самаре находят новых коронавирусных заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года (утро) достигло 595 человек. 220 пациентов с положительным тестом - в Самаре, 179 -в Тольятти, на третьем месте Сызрань с 84 зараженными. На интерактивной карте можно посмотреть, как распространяется инфекция по региону.

19 заболевших в Новокуйбышевске,17 - в Чапаевске, 15 - в Жигулевске, по 13 - в Волжском и Ставропольском районах.

В этот раз большинство заболевших выявлено среди контактных лиц, пять человек - среди больных пневмонией и ОРВИ.

64 человека в регионе уже выздоровели от коронавируса, шесть человек скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции

Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора (подробности)

«Вся еда казалась абсолютно безвкусной»: дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Девушка решила не скрываться, а рассказать всем о том, какие симптомы должны насторожить, когда звонить врачу и почему не стоит бояться (подробности)

Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой

Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 туристов из разных регионов России(подробности)

В Тольятти на карантин из-за коронавируса закрыли детский сад

Опасную инфекцию выявили у одной из сотрудниц дошкольного учреждения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 6 мая 2020 года: еще один заболевший с АВТОВАЗа
154 вахтовика из Белокаменки отпустили по домам после изоляции в самарском обсерваторе
В Самаре пожарные вытащили из огня пенсионерку
Пять взрослых и три ребенка вылечились в Самарской области от коронавируса
Пусть маски дают бесплатно: самарский депутат предложил свое решение проблемы дефицита масок
Житель Приволжского района может поплатиться свободой за тихую охоту на карася и плотву
В поселке Запанском горят сразу пять жилых домов
В Самарскую область привезли еще миллион масок
В Самаре водитель УАЗа протаранил забор жилого дома после того, как его укусила оса
В Сызранском районе одновременно горят два частных дома
В Тольятти новую скульптурную композицию "Ожидание солдата" планируют открыть на День города
В Самаре пожарные тушат крупный пожар в поселке Зубчаниновка
"Комсомолка" устроит онлайн-Марафон Памяти
У ТРК "Вега" в Тольятти на полном ходу перевернулся BMW
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 5 мая 2020 года: инфекцию нашли и в Большеглушицком районе
В Самарской области за сутки выявлено 167 нарушителей режима самоизоляции
В Самарской области от коронавируса скончался 34-летний пациент
Стало известно, как к 5 мая заразились коронавирусом еще 17 пациентов в Самарской области
84-летний пенсионер за рулем "пятерки" в Тольятти протаранил иномарку
Стало известно, на сколько увеличилось число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года
Пропавший почти месяц назад рыбак Валерий Тимкин найден мертвым
В Самаре военные спели "День Победы" под окнами ветеранов Великой Отечественной войны
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5
В Тольятти полицейские задержали мужчину в подъезде жилого дома
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 5 мая 2020 года