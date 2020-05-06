2020-05-06T08:14:19+03:00
Общество

В Самарской области компания задолжала государству 1,2 млн рублей

Фирма на протяжении долгого времени не платила налоги
Владислав КИРСАНОВ
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Арест имущества компании побудил их оплатить налогиАрест имущества компании побудил их оплатить налоги
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В Самарской области была выявлена компания, которая накопила долг по налогам. Сумма превысила 1,2 млн рублей. При этом фирмане спешила исполнять свои обязанности перед государством. В дело пришлось вмешиваться судебным приставам.

– В ходе проверки представители исполнительной власти выяснили, что у компании имеются транспортные средства. В их отношении был вынесен судебный приказ об аресте. Им было запрещены любые регистрационные действия, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Данные меры побудили фирму как можно скорее оплатить все имеющиеся долги. Сумма была погашена полностью, а исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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