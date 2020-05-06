В Самарской области компания задолжала государству 1,2 млн рублей
В Самарской области была выявлена компания, которая накопила долг по налогам. Сумма превысила 1,2 млн рублей. При этом фирмане спешила исполнять свои обязанности перед государством. В дело пришлось вмешиваться судебным приставам.
– В ходе проверки представители исполнительной власти выяснили, что у компании имеются транспортные средства. В их отношении был вынесен судебный приказ об аресте. Им было запрещены любые регистрационные действия, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Данные меры побудили фирму как можно скорее оплатить все имеющиеся долги. Сумма была погашена полностью, а исполнительное производство окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU