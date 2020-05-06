2020-05-06T08:48:23+03:00
Общество

В Жигулевске пьяный клиент кафе «на вынос» украл сумку сотрудницы

Подозреваемым оказался 42-летний местный житель
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до пяти лет тюрьмыЗадержанному грозит до пяти лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В одном из кафе Жигулевска, работающего «на вынос», произошла кража. Неизвестный украл у сотрудницы заведения сумку, в которой находились деньги и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 32 тысяч рублей.

– Полицейские установили, что злоумышленник проник в здание через служебный вход. Женщина же оставила сумку в помещении кухни, а сама ушла работать в цех. Подозреваемый забрал сумку и ушел. Через несколько часов он был задержан, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Им оказался 42-летний ранее судимый мужчина. Он признал свою вину, а также пояснил, что сумку с документами выбросил, а деньги потратил на себя. В момент совершения преступления он был пьян. Телефон удалось вернуть хозяйке, а на местного жителя завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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