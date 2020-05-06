2020-05-06T09:08:40+03:00
Общество

Ювелирная работа: в Самаре товаровед ломбарда присвоила себе золотых изделий почти на 300 тысяч рублей

Пропажу 49 украшений обнаружили при инкассации
Владислав КИРСАНОВ
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30-летняя сотрудница признала свою вину30-летняя сотрудница признала свою винуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары возбудили уголовное дело в отношении 30-летней женщины. Дело в том, что она, работая товароведом в компании займов под залог ценностей, присвоила себе 49 ювелирных украшений. Ущерб от подобных действий составил более 295 тысяч рублей.

– Пропажу золотых изделий обнаружили при инкассации. Именно подозреваемая оформляла необходимые документы. Она признала свою вину, а также пояснила, что похищенное сдала в ломбарды города, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальная санкция подразумевает тюремный срок до шести лет. Сейчас правоохранители пытаются вернуть похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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