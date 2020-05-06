«Спасибо деду за Победу!»: нефтепереработчики присоединились к акции «Голоса Победы»

6 Май 2020 2020-05-06T09:09:48+03:00

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Народный коллектив «Забавушка», в котором поют заводчане, - отправил на конкурс ролик с песней «Спасибо деду за Победу!», написанной на собственные стихи и музыку. Видео-парад военных песен организован «ГТРК Самара» совместно с Правительством Самарской области. Внем приняли участие тысячи жителей губернии – как одиночные исполнители, так и трудовые и творческие коллективы. Победитель, определенный народным голосованием, получит специальный приз - профессиональную запись клипа силами режиссеров и операторов ГТРК "Самара". Набравшие большинство голосов номера войдут 9 мая в большой концерт – 24-часовой песенный телемарафон на канале «Самара 24». Он станет совместным подарком творческих самарцев ветеранам и всем жителям области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777210" frameborder="0"></iframe> Заводская «Забавушка» приняла участие в областном конкурсе «Голоса Победы»..

ИСТОЧНИК KP.RU