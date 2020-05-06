2020-05-06T09:09:48+03:00
Общество

«Спасибо деду за Победу!»: нефтепереработчики присоединились к акции «Голоса Победы»

Творческий коллектив Куйбышевского НПЗ принял участие в областномконкурсе, записав на видео исполнение собственной песни
Елена СБОРНОВА
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Заводская «Забавушка» приняла участие в областном конкурсе «Голоса Победы». Фото: АО «КНПЗ»Заводская «Забавушка» приняла участие в областном конкурсе «Голоса Победы». Фото: АО «КНПЗ»
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Народный коллектив «Забавушка», в котором поют заводчане, - отправил на конкурс ролик с песней «Спасибо деду за Победу!», написанной на собственные стихи и музыку. Видео-парад военных песен организован «ГТРК Самара» совместно с Правительством Самарской области. Внем приняли участие тысячи жителей губернии – как одиночные исполнители, так и трудовые и творческие коллективы. Победитель, определенный народным голосованием, получит специальный приз - профессиональную запись клипа силами режиссеров и операторов ГТРК "Самара". Набравшие большинство голосов номера войдут 9 мая в большой концерт – 24-часовой песенный телемарафон на канале «Самара 24». Он станет совместным подарком творческих самарцев ветеранам и всем жителям области.

Заводская «Забавушка» приняла участие в областном конкурсе «Голоса Победы»..

ИСТОЧНИК KP.RU

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