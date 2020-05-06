В Самаре госпитализировали женщину, попавшую под колеса иномарки
Вчера, 5 мая, в Самаре произошло ДТП. На улице Солнечной «Порш», за рулем которого был 31-летний мужчина, совершил наезд на 39-летную женщину, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе.
– По предварительной версии, местная жительница нарушила ПДД и переходила дорогу на красный свет. Эта информация уточняется. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, она была госпитализирована, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД разбираются во всех деталях происшествия. Они также напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается как водителей, так и пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU