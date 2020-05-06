Крал деньги с банковских карт: в Тольятти был задержан опасный мошенник

6 Май 2020 2020-05-06T10:13:41+03:00

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Полицейские Тольятти задержали местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с использованием банковских карт. Дело в том, что 39-летний мужчина звонил гражданам на телефоны, представлялся сотрудником службы безопасности банка. Позже сообщал, что на счету клиента проводятся подозрительные операции.

– Далее он предлагал людям срочно перевести все средства на резервный счет, чтобы не допустить исчезновения денег. Этим счетом, естественно, была его карта. Собранные средства он тратил на личные нужды, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Факты мошенничества зафиксированы в Самарской и Волгоградской областях. У мужчины были изъяты четыре мобильных телефона, а также банковские карты. Ущерб от его действий составляет около 100 тысяч рублей. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас его проверяют на аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU