Крал деньги с банковских карт: в Тольятти был задержан опасный мошенник
Полицейские Тольятти задержали местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с использованием банковских карт. Дело в том, что 39-летний мужчина звонил гражданам на телефоны, представлялся сотрудником службы безопасности банка. Позже сообщал, что на счету клиента проводятся подозрительные операции.
– Далее он предлагал людям срочно перевести все средства на резервный счет, чтобы не допустить исчезновения денег. Этим счетом, естественно, была его карта. Собранные средства он тратил на личные нужды, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Факты мошенничества зафиксированы в Самарской и Волгоградской областях. У мужчины были изъяты четыре мобильных телефона, а также банковские карты. Ущерб от его действий составляет около 100 тысяч рублей. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас его проверяют на аналогичные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU