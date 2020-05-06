Минобразования Самарской области рассказало о сроках завершения учебного года в школах

6 Май 2020 2020-05-06T10:54:53+03:00

Дата окончания учебного года будет зависеть от ситуации с коронавирусом в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Министерство образования и науки Самарской области прокомментировало информацию о завершении учебного года в школах. Ранее минпросвещения России дало соответствующую рекомендацию регионам в зависимости от эпидемиологической обстановки. 1-8 классы должны были завершить обучение до 15-16 мая, 10-е классы – до 30-го, а 9 и 11 – до 5 июня.

– У каждой школы запланирован учебный график. Сроки окончания учебы опубликованы на сайте конкретной школы. Решение о досрочном завершении учебного года принимается исходя из эпидобстановки в конкретном регионе России, – отметили представители минобразования в твиттере.

По словам представителей ведомства, ситуация в регионе не такая сложная, как в столице или ее области. Именно поэтому обучение в школах Самарской области продолжается в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU