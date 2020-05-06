Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 6 мая 2020 года: подтвердился 81 случай

6 Май 2020 2020-05-06T11:32:04+03:00

Всего по данным на 6 мая 2020 года в России зафиксировали 10559 новых случаев

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 6 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 81 новый случай заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 676 человек. 72 из них выздоровели, шестеро – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили 10559 новых случаев. Из них в Москве заболели 5858 человек, в Московской области – 829. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 312 и 272 человека, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 165929 человек, 21327 пациентов выздоровели (1462 за прошедший день), 1537 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 86 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU