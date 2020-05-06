2020-05-06T12:35:23+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболел коронавирусом 81 новый пациент в Самарской области

Большинство инфицированных зафиксировано в Самаре
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших в регионе достигло 676 человекОбщее число заболевших в регионе достигло 676 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал о новых заболевших по данным на сегодня, 6 мая. Напомним, за минувшие сутки в регионе прибавился 81 заболевший. Общее число инфицированных коронавирусом составляет 676 жителей региона.

– 27 человек в Самаре, 21 – в Ставропольском районе, 14 – в Тольятти. Еще пятеро зафиксированы в Сызрани, трое – в Волжском районе, по два – в Сергиевском и Клявлинском районах, по одному – в Жигулевске, Новокуйбышевске, Шигонском, Кошкинском, Красноярском, Хворостянском и Безенчукском районах, – говорится в сообщении.

49 человек ранее контактировали с заболевшими: 21 в Ставропольском районе, 13 в Самаре, 5 в Тольятти, трое в Сызрани, по двое в Клявлинском и Волжском районах, по одному в Шигонском и Безенчукских районах, а также в Новокуйбышевске. У 30 человек коронавирус обнаружен при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще двое прибыли из Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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