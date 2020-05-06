В Ставропольском районе Самарской области произошла вспышка заболевания коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T12:36:23+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, что в Ставропольском районе региона по данным на сегодня, 6 мая, выявлен 21 факт заболеваемости коронавирусом.

– Все эти люди контактировали с ранее заболевшими. Общее число заболевших коронавирусом в Ставропольском районе составляет 34 человека, – говорится в сообщении.

Отметим, что общее число заболевших в Самарской области достигло 676 человек. 72 из них выздоровели и были выписаны, а шестеро – скончались. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU