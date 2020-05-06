В Самаре сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который хотел угнать авто

6 Май 2020 2020-05-06T12:38:12+03:00

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В Куйбышевском районе Самары удалось пресечь угон автомобиля. Дело в том, что 37-летний местный житель увидел, как пьяный мужчина на улице Хасановской разбил стекло микроавтобуса и попробовал его угнать. Однако это ему не удалось.

– Свидетель происшествия проследовал за нетрезвым гражданином и параллельно передал информацию правоохранителям. Получившие ориентировку сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего подозреваемого, – сообщили в пресс-службе ведомства.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем». Благодаря бдительности местного жителя и оперативному вмешательству сотрудников Росгвардии удалось избежать серьезного правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU