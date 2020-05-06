Карта распространения коронавируса в Самарской области на 6 мая 2020 года: инфекция в пограничном районе

6 Май 2020 2020-05-06T12:41:14+03:00

В Самарской области инфекцию нашли еще в двух районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновилась карта распространения коронавируса в Самарской области на 6 мая 2020 года

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Обновилась интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области, на ней появился еще один район. Теперь инфекция решила продвинуться еще дальше на запад региона.

6 мая в губернии прибавился 81 случай заражения коронавирусом, всего в Самарской области на этот день зарегистрировано 676 случаев.

Больше всего заболевших в Самаре - 247 человек, в Тольятти 193 зараженных, третье место - Сызрань, здесь 89 больных.

На четвертом месте Ставропольский район, здесь заразились 34 человека, 6 мая зафиксирована вспышка - прибавился еще 21 пациент, пятое место у Новокуйбышевска - 20 больных.

В среду, 6 мая, инфекция расширила территорию охвата, первые заболевшие были найдены в Шигонском и Кошкинском районах. Еще по два заболевших были найдены в Сергиевском и Клявлинском районах.

Посмотреть карту можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU