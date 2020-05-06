Самарцы смогут увидеть комедийный сериал о Екатерине II

6 Май 2020 2020-05-06T12:04:38+03:00

Премьера состоится 16 мая одновременно со всем миром и только на more.tv

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Оригинальный проект американского стриминг-сервиса Hulu «Великая» с Эль Фаннинг в роли будущей императрицы Екатерины II выйдет в России одновременно со всеми миром 16 мая эксклюзивно на more.tv.

Неожиданно для российских зрителей фильм о Екатерине Великой будет комедией, мы увидим так называемое «антиисторическое» повествование. Что не удивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию «Оскар» за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» Тони МакНамара.

В других ролях зрители увидят Фиби Фокс, Адама Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дугласа Ходж и Сашу Дхаван.Фото: кадр из фильма

Действие сериала будет разворачиваться в России XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика. Юной княгине предстоит пройти путь дворцовых интриг, чтобы стать из «Екатерины Ничто» Екатериной Великой, одной из самых влиятельных правительниц мира.

Юной княгине предстоит пройти путь дворцовых интриг, чтобы стать из «Екатерины Ничто» Екатериной Великой, одной из самых влиятельных правительниц мира.Фото: кадр из фильма

Главную роль Екатерины II в сериале исполняет Эль Фаннинг, роль ее супруга – Петра III – Николас Холт. В других ролях зрители увидят Фиби Фокс, Адама Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дугласа Ходж и Сашу Дхаван.

Премьера состоится 16 маяФото: Предоставлено "КП"

Великая The Great Русский трейлер (2020).Смотри только на more.tv с 16 мая: https://its.more.tv/thegreat Историческая комедия Hulu о восхождении на престол Екатерины Великой с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях. Действие разворачивается в России XVIII века. Юная дочь князя Ангальт-Цербстского проходит путь от никому не известной немецкой принцессы Софии Августф Фредерики до будущей императрицы Екатерины, одного из самых сильных монархов Российской Империи. Тони МакНамара, написавший сценарий к Фаворитке Йоргоса Лантимоса, выступил сценаристом и продюсером проекта, а режиссерское кресло занял Мэтт Шекман, который до этого успел поработать над Игрой престолов , Фарго и нашумевшими Пацанами . Подписаться на канал: https://www.youtube.com/c/moretvofficial/?sub_confirmation=1 Наши соцсети: ВКонтакте: https://vk.com/itsmoretv Одноклассники: https://ok.ru/group/55370568040686 Facebook: https://www.facebook.com/itsmoretv/ Instagram: https://www.instagram.com/itsmore.tv/ Twitter: https://twitter.com/itsmoretv #великая #thegreat

ИСТОЧНИК KP.RU