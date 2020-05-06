Число тестов на коронавирус в Самарской области приблизилось к 60 тысячам

6 Май 2020 2020-05-06T12:48:17+03:00

За минувшие сутки в регионе провели 2821 анализ

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал о проведенных лабораторных исследованиях на инфекцию в регионе.

– За прошедший день был сделан 2821 анализ. Всего таких тестов было проведено 59710. С каждым днем число исследований планируется увеличивать. Под наблюдением медиков остается 671 человек, – говорится в сообщении.

Отметим, общее число заболевших в регионе составляет 676 человек. За прошедший день был выявлен 81 новый случай инфицирования коронавирусом. 72 человека выздоровели, шестеро – скончались. В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU