2020-05-06T12:52:24+03:00
Экономика

Регистрация началась: в Самарской области пройдет неделя предпринимательства

Мастер-классы проведут эксперты федерального уровня
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26 мая 2020 года, в день российского предпринимательства, в Самарской области стартует неделя предпринимательства - главная бизнес-активность региона, серия онлайн-событий для действующих предпринимателей и тех, кто рассматривает для себя возможности бизнеса.

Программа мероприятия, которое будет проходить в течение нескольких дней, выстроена по нескольким ключевым трекам, включающим обучающие и мотивационные мастер-классы в онлайн-формате с экспертами федерального и регионального уровня:

1. «Новые реалии» - онлайн-встречи с предпринимателями, которые поделятся своим взглядом на ведение бизнеса в современных экономических условиях. Честные истории и полезные кейсы от первого лица.

2. «Медиа-концентрат» - мастер-классы федеральных и региональных экспертов на тему создания и развития «продающих» социальных сетей и современных онлайн-продуктов. Тренды в сфере маркетинга и digital.

3. «Команда профессионала» - вебинары на тему создания, обучения, мотивации и координации онлайн-команды. Проверенный опыт бизнес-тренеров.

4. «Лайфстайл» - серия активностей на тему психологии, здорового образа жизни, стрессоустойчивости, питания и хобби. Все, что наполняет нашу жизнь помимо бизнеса.

Концепция онлайн-эфиров позволяет задать вопрос эксперту в режиме реального времени и получить ответ в ходе встречи. Для самых активных запланированы неформальные нетворкинг-мероприятия и конкурсы в социальных сетях.

Неделя пройдет в период с 26 до 30 мая, следить за подробностями можно на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

instagram.com/mybiz63

facebook.com/mybiznes63

vk.com/mybiz63

Забронировать участие в неделе предпринимательства можно уже сейчас, регистрация по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/10cEMzpp8dcWJgp2V_4Qokiti_O7hyHMlkTmOb_pAFso/viewform?edit_requested=true

ИСТОЧНИК KP.RU

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