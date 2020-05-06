В Самарскую область придет потепление до +29 градусов

6 Май 2020 2020-05-06T13:51:32+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в течение этой недели. Так, синоптики прогнозируют в регионе жаркую погоду. В четверг, 7 мая, воздух прогреется до +28 градусов в дневное время и до +15 в ночное.

– В пятницу, 8 мая, и в субботу, 9 мая, в области также будет жарко и без осадков. Столбик термометра поднимется до +29 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, – сообщили синоптики.

В самом конце недели по области все-таки ожидаются небольшие дожди, однако преимущественно будет переменная облачность. По данным специалистов, средняя температура мая превышает прошлогодние нормы на два градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU