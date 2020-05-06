В Самаре в течение трех дней будут звучать «Голоса Победы»

6 Май 2020 2020-05-06T15:42:23+03:00

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«Покажи мне, как ты поешь, а я скажу, какой нации ты сын» - в каком году это написано? Так ли уж важно? Песня несет в себе дух времени. Может, поэтому военные песни задевают душу сильнее слов?

Три дня, 9, 10 и 11 мая, на сайте tvsamara.ru и в эфире телеканала «Самара 24» будут звучать военные песни, исполненные жителями области. Таков финал масштабной акции «Голоса Победы. Главный Парад военных песен», проведенной ГТРК «Самара» совместно с правительством Самарской области в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Акция получила огромный отклик жителей региона. Прислали более 1000 работ. В музыкальном марафоне спели 550 солистов, 232 вокальные группы, 56 сводных и академических хоров, 5300 жителей области!

Песни Победы пели в детских садах и школах. На сцене. В больничных палатах и заводских цехах. Оперные дивы и самодеятельные ансамбли садоводов. Педагоги и их воспитанники. Детдома и чиновники. Депутаты и семейные коллективы. Одним словом, все!

В ГТРК «Самара» звонили из Краснодара, Мурманска, Анапы, Сочи и Чебоксар, все хотели присоединиться к акции памяти.

В разгар проведения акции «Голоса Победы» пришла эпидемия коронавируса. Но это не напугало потенциальных участников. Географическая карта области продолжала заполняться музыкой. 25 районов включились в парад военных песен.

Предполагалось показать все клипы, поступившие в редакцию, 9 мая. Нон-стоп, 24 часа. Но их оказалось настолько много, что видео не вместилось в одни телевизионные сутки. Марафон военных песен продолжится целых три дня! Песни в честь великой Победы будут звучать на сайте tvsamara.ru и в эфире канала «Самара 24» 9, 10 и 11 мая беспрерывно 72 часа!

Мы помним! Мы гордимся! Мы поем!

ИСТОЧНИК KP.RU