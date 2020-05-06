Полицейские Самарской области вручили паспорт ветерану Великой Отечественной войны

6 Май 2020 2020-05-06T16:01:29+03:00

89-летний уроженец Армении приехал в Тольятти к сыну Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Тольятти установили, что в одном из районов проживает 89-летний ветеран Великой Отечественной войны, прибывший из Армении. Он прибыл в автоград к сыну.

– Сотрудники полиции в кратчайшие сроки оформили необходимые документы и накануне празднования 75-й годовщины Победы вручили российский паспорт ветерану Великой Отечественной войны по месту жительства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Также правоохранители тепло поздравили Арарата Хачатряна с получением документа и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни ему и его близким. В годы войны Арарат вместе с другими детьми работал в колхозе – выращивал хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU