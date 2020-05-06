В детском саду Самары обнаружили растрату бюджетных средств

6 Май 2020 2020-05-06T16:55:30+03:00

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Самары выявили преступление в одном из детских садов Куйбышевского района. По версии следствия, 32-летняя заведующая вносила ложные сведения в документы.

– Женщина писала недостоверные сведения в табеле учета рабочего времени. Таким образом, работнику за определенный период незаконно выплатили 40 тысяч рублей бюджетных средств, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Расследование этого уголовного дела продолжается. При этом подозреваемой инкриминируют сразу две статьи: «Служебный подлог» и «Растрата».

ИСТОЧНИК KP.RU