2020-05-06T16:43:20+03:00
Общество

Меньше аварий, чем в прошлом году: в Самаре подвели итоги отопительного сезона

Уже сейчас коммунальщики готовятся к грядущей зиме
Владислав КИРСАНОВ
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Жителей региона необходимо информировать о всех плановых работах ФОТО: Администрация СамарыЖителей региона необходимо информировать о всех плановых работах ФОТО: Администрация Самары
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Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин на совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной подвел итоги отопительного сезона. По его словам, минувшей зимой все прошло без срывов и серьезных аварий. Также отметилось в два раза меньше повреждений на теплотрассах, нежели в предыдущем периоде.

– В рамках подготовки объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 годов запланировано проведение ремонта городских тепловых сетей, водопровода и канализации, воздушных и кабельных линий, – говорится в сообщении администрации Самары.

Елена Лапушкина попросила своевременно оповещать жителей о плановых работах. Многие, по ее словам, находятся дома, и для них отключение воды может существенно сказаться в быту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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