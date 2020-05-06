2020-05-06T18:12:46+03:00
Общество

Бизнесменов Самарского региона приглашают на бесплатный вебинар по корпоративной культуре

Онлайн-обучение состоится 7 мая, начало в 18.00
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Участники вебинара получат 9 шагов для создания корпоративной культурыУчастники вебинара получат 9 шагов для создания корпоративной культуры
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В Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и в целях поддержки предпринимателей в текущих экономических условиях проходит серия обучающих вебинаров, помогающих найти новые эффективные решения для бизнеса.

Разобраться в том, как формируется культура и в чём её значимость для бизнеса, предприниматели смогут 7 мая на вебинаре с Максимом Канухиным — бизнес-тренером, консультантом, фасилитатором и экспертом по организационному развитию компаний.

Что такое корпоративная культура? Из чего она состоит?

Если кратко, корпоративная культура — это оформленные или негласные нормы морали и поведения, а также стандарты взаимодействия внутри организации. Её носителями являются все, кто работает в организации: от топ-менеджеров до рядового курьера.

Участники вебинара получат 9 шагов для создания корпоративной культуры:

- Описание поведения сотрудников

- Что такое ритуалы и их создание

- Отбор людей, соответствующих культуре

- Интеграция новичков в культуру — Онбоардинг

- Коммуникация культуры

- Обучение сотрудников по культуре

- Управление культурой на основании собственного примера

- Поддержание культуры через ответственность

- Ошибки в описании культуры

Участие в мероприятии бесплатное, обязательна регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/vebinar-korporativnaya-kultura-est-strategiyu-na

Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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