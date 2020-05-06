Бизнесменов Самарского региона приглашают на бесплатный вебинар по корпоративной культуре
В Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и в целях поддержки предпринимателей в текущих экономических условиях проходит серия обучающих вебинаров, помогающих найти новые эффективные решения для бизнеса.
Разобраться в том, как формируется культура и в чём её значимость для бизнеса, предприниматели смогут 7 мая на вебинаре с Максимом Канухиным — бизнес-тренером, консультантом, фасилитатором и экспертом по организационному развитию компаний.
Что такое корпоративная культура? Из чего она состоит?
Если кратко, корпоративная культура — это оформленные или негласные нормы морали и поведения, а также стандарты взаимодействия внутри организации. Её носителями являются все, кто работает в организации: от топ-менеджеров до рядового курьера.
Участники вебинара получат 9 шагов для создания корпоративной культуры:
- Описание поведения сотрудников
- Что такое ритуалы и их создание
- Отбор людей, соответствующих культуре
- Интеграция новичков в культуру — Онбоардинг
- Коммуникация культуры
- Обучение сотрудников по культуре
- Управление культурой на основании собственного примера
- Поддержание культуры через ответственность
- Ошибки в описании культуры
Участие в мероприятии бесплатное, обязательна регистрация по ссылке https://mybiz63.ru/posts/events/vebinar-korporativnaya-kultura-est-strategiyu-na
Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:
ИСТОЧНИК KP.RU