2020-05-06T18:39:54+03:00
Общество

В Самаре от коронавируса вылечились еще три человека

Один из них лечился дома, еще у двоих болезнь протекала в легкой форме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре выздоравливают все новые пациентыВ Самаре выздоравливают все новые пациентыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области еще трое человек вылечились от коронавируса . Один пациент в Самаре лечился дома, еще двое лежали в больнице №6 в Самаре. Один из них заразился от знакомого, который заболел раньше, а еще один сначала попал в больницу с ОРВИ, а потом у него взяли анализ и подтвердили коронавирус.

- Сейчас состояние у всех удовлетворительное, анализы на коронавирус отрицательные. Всем пациентам дали необходимые рекомендации, - отмечают в оперативном штабе.

На данный момент выздоровели 75 человек. Заражены 676 человек. Шесть пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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