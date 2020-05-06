В Самаре от коронавируса вылечились еще три человека

6 Май 2020 2020-05-06T18:39:54+03:00

Один из них лечился дома, еще у двоих болезнь протекала в легкой форме

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В Самарской области еще трое человек вылечились от коронавируса . Один пациент в Самаре лечился дома, еще двое лежали в больнице №6 в Самаре. Один из них заразился от знакомого, который заболел раньше, а еще один сначала попал в больницу с ОРВИ, а потом у него взяли анализ и подтвердили коронавирус.

- Сейчас состояние у всех удовлетворительное, анализы на коронавирус отрицательные. Всем пациентам дали необходимые рекомендации, - отмечают в оперативном штабе.

На данный момент выздоровели 75 человек. Заражены 676 человек. Шесть пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU