2020-05-06T19:04:09+03:00
Общество

В Самарской области ветераны труда снова получают ЕДВ

Первые выплаты от 694 до 1249 рублей уже перечислили на карту
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ветераны труда снова начали получать выплатыВетераны труда снова начали получать выплаты
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В Самарской области ветераны труда уже получили единые денежные выплаты от 694 рублей до 1249 рублей. Решение вернуть ветеранам труда такие выплаты принял губернатора Дмитрий Азаров в 2020 году, а с инициативой выступили сами горожане, они предложили именно так распорядиться средствами президентского гранта в 1,45 млрд рублей.

Такие выплаты теперь получают те граждане, которым переводить деньги перестали в 2017 году, отменив выплаты. Для того, чтобы получить деньги, они не должны получать ежемесячные переводы по другим основаниям, например, из-за инвалидности.

Такие выплаты в этом году получат более 90 тыс граждан Самарской области. Все назначения прошли автоматически, первые выплаты уже производятся с начала мая. Если нужных сведений о получателе пособия у государства нет, то такому человеку нужно подать заявление в управление соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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