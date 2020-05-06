2020-05-06T19:35:43+03:00
Общество

В Самарской области на три дня в неделю закроют участок М5

Ограничение движения на М5 введут с 8 мая по 19 октября 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ограничения коснутся грузового транспортаОграничения коснутся грузового транспорта
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В Самарской области с 8 мая по 19 октября 2020 года будет введено временное ограничение движения грузового транспорта на участке трассы М5. Проезд будет запрещен с 10.00 до 22.00 по местному времени, каждую неделю по пятницам, субботам и воскресеньям.

-Такие обязательные меры связаны со строительством транспортной развязки на км 974 трассы М-5 в Самарской области, - рассказали в дирекции безопасности движения.

На это время будут введены объездные маршруты. В эти дни грузовики будут ехать по дорогам М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний НовгородКазаньУфа, Р-226 СамараПугачев – Энгельс – Волгоград, Р-228 СызраньСаратов – Волгограl.

Напомним, что движение ограничено для транспорта массой больше 3,5 тонны.

Развязку на 974 километре строят уже с прошлого года, ее планировали закончить уже в 2019 году, но сроки сдвинулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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