2020-05-06T19:45:49+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

Анна Попова уточнила, что это будет происходить в 3 этапа
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре тоже будут снимать ограниченияВ Самаре тоже будут снимать ограничения
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Россиянам, и в том числе самарцам, объяснили, как страна будет выходить из самоизоляции. Об этом в совещании с президентом рассказала Глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, снятие ограничений будет происходить в 3 этапа.

- На первом этапе гражданам могут разрешить заниматься спортом на улице, но с учетом соблюдения дистанции и в одиночку, но не большими группами. Второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также возобновление работы точек торговли, - пишет сайт kp.ru.

К третьему этапу, на котором возможно будет начать открывать парки и скверы, возможно будет перейти только тогда, когда ситуация с распространением коронавируса станет полностью стабильной. А вот сроки, в которые введут послабления, будут отличаться. Это будет зависеть от текущей ситуации в регионе и свободного коечного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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