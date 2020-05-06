2020-05-06T21:06:56+03:00
Общество

В Самаре на пр. Кирова положили асфальт

Сейчас на участке около мостового перехода делают съезды и благоустраивают территорию
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Проспект Кирова заасфальтировалиПроспект Кирова заасфальтировали
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В Самаре около мостового перехода на проспекте Кирова закончили укладывать асфальт. Работы начались первого мая. Сейчас здесь подрядчики благоустраивают территорию и делают съезды. Более того, на дороге должны установить технические средства безопасности дорожного движения, обозначив переезды.

Ремонтировать участок дороги от ул. Ветлянская до моста протяженностью 1,1 километр начали в 2019 году в рамках соответствующего нацпроекта.

- В течение дорожного сезона 2019 года дорога была расширена до 4-х полос движения, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также на участке перенесли коммуникации, установили опоры освещения и сделали тротуары. Расширение дороги позволяет повысить пропускную способность Кировского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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