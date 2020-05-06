В Самаре на пр. Кирова положили асфальт
В Самаре около мостового перехода на проспекте Кирова закончили укладывать асфальт. Работы начались первого мая. Сейчас здесь подрядчики благоустраивают территорию и делают съезды. Более того, на дороге должны установить технические средства безопасности дорожного движения, обозначив переезды.
Ремонтировать участок дороги от ул. Ветлянская до моста протяженностью 1,1 километр начали в 2019 году в рамках соответствующего нацпроекта.
- В течение дорожного сезона 2019 года дорога была расширена до 4-х полос движения, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
Также на участке перенесли коммуникации, установили опоры освещения и сделали тротуары. Расширение дороги позволяет повысить пропускную способность Кировского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU