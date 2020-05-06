2020-05-06T21:15:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

Принимать больных с коронавирусной инфекцией будут в больнице №4
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти появится еще одна коронавирусная больницаВ Тольятти появится еще одна коронавирусная больницаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области еще одну больницу переоборудуют под лечение больных с коронавирусом. Лечить таких пациентов будут в тольяттинской городской больнице №4. Об этом сообщили в оперативном штабе Самарской области 6 мая.

- Уже восьмого мая у нас к приему пациентов будет готов госпиталь на 252 койки, из них 120 коек с кислородом, 10 с инвазивными ИВЛ и 120 без кислорода, - сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко на заседании штаба.

На данный момент в больнице уже подготовили медперсонал, провели зондирование помещений, доставили защитные костюмы, необходимые медикаменты. Сейчас в Самарской области готовы к приему больных уже 2401 койка, это даже больше плановой цифры федерального Правительства. Теперь же вместе с местами в четвертой горбольнице создан резерв коек, это позволит контролировать ситуацию в случае ее неблагоприятного развития.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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