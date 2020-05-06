Михаил Жданов объяснил, почему ушел с поста министра промышленности Самарской области

6 Май 2020 2020-05-06T21:41:09+03:00

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Бывший министр промышленности Самарской области Михаил Жданов спустя неделю после известия об увольнении рассказал, что же произошло. Он отметил, что это было его решение, вызванное личными обстоятельствами.

- Все другие версии и интерпретации неверны. Свой максимум, всегда с полной отдачей, на посту министра промышленности и торговли я делал, - уточнил Михаил Жданов.

Он также рассказал, что в целом доволен своей работой, но сейчас готов двигаться дальше.

- Ещё раз благодарю всех за совместную работу, за большую помощь и поддержку, - подчеркнул он.

Подписчики в твиттере поблагодарили экс-министра.

Напомним, что сразу после объявления о смене министра промышленности, губернатор Дмитрий Азаров объяснил свое решение. Он отметил, что не все справляются с работой в новых условиях. Врио министра стал Олег Жадаев

ИСТОЧНИК KP.RU