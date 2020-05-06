Михаил Жданов объяснил, почему ушел с поста министра промышленности Самарской области
Бывший министр промышленности Самарской области Михаил Жданов спустя неделю после известия об увольнении рассказал, что же произошло. Он отметил, что это было его решение, вызванное личными обстоятельствами.
- Все другие версии и интерпретации неверны. Свой максимум, всегда с полной отдачей, на посту министра промышленности и торговли я делал, - уточнил Михаил Жданов.
Он также рассказал, что в целом доволен своей работой, но сейчас готов двигаться дальше.
- Ещё раз благодарю всех за совместную работу, за большую помощь и поддержку, - подчеркнул он.
Подписчики в твиттере поблагодарили экс-министра.
Напомним, что сразу после объявления о смене министра промышленности, губернатор Дмитрий Азаров объяснил свое решение. Он отметил, что не все справляются с работой в новых условиях. Врио министра стал Олег Жадаев
ИСТОЧНИК KP.RU