2020-05-06T21:41:09+03:00
Общество

Михаил Жданов объяснил, почему ушел с поста министра промышленности Самарской области

Бывший министр отметил, что его решение вызвано личными обстоятельствами
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Михаил Жданов прокомментировал свое решениеМихаил Жданов прокомментировал свое решение
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Бывший министр промышленности Самарской области Михаил Жданов спустя неделю после известия об увольнении рассказал, что же произошло. Он отметил, что это было его решение, вызванное личными обстоятельствами.

- Все другие версии и интерпретации неверны. Свой максимум, всегда с полной отдачей, на посту министра промышленности и торговли я делал, - уточнил Михаил Жданов.

Он также рассказал, что в целом доволен своей работой, но сейчас готов двигаться дальше.

- Ещё раз благодарю всех за совместную работу, за большую помощь и поддержку, - подчеркнул он.

Подписчики в твиттере поблагодарили экс-министра.

Напомним, что сразу после объявления о смене министра промышленности, губернатор Дмитрий Азаров объяснил свое решение. Он отметил, что не все справляются с работой в новых условиях. Врио министра стал Олег Жадаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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