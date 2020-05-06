2020-05-06T23:00:07+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 мая 2020: больных будут лечить еще в одной больнице

Узнаем самые важные последние новости про коронавирус в Тольятти на 7 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Последние новости про коронавирус в ТольяттиПоследние новости про коронавирус в Тольятти
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Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Тольятти на 7 мая 2020 года. Количество зараженных инфекцией в автограде на данный момент составляет 193 человека. За последние сутки прибавилось 14 заболевших в Тольятти. По данным оперативного штаба пять из них - это контактные лица. Остальные лежали в больнице с ОРВИ и гриппом.

Еще одну больницу в Тольятти переоборудуют под прием коронавирусных пациентов. Это больница №4. Здесь будет госпиталь на 252 койки. На данный момент коечный фонд заполнен на 55%.

А в Ставропольском районе 6 мая зафиксирована жесткая вспышка коронавируса. Здесь заболели 21 человек, но пока в Роспотребнадзоре не рассказали, где именно нашлось столько заболевших.

Главный санитарный врач региона отметила, что сейчас проводится достаточно много тестов. Работают все лаборатории. На данный момент проведено около 60 тыс тестов. В регионе намерены на постоянной основе тестировать работников учреждений стационарного пребывания и сотрудников ведомств, постоянно контактирующих с населением.

С 12 мая в регионе начнут работать призывные комиссии. На военную службу планируют призвать 2946 человек. Из них 2428 - это выпускники средне-специальных учебных учреждений. Экзамены у них попросили принять в срок.

Больше информации о мерах поддержки в связи с коронавирусом в Тольятти можно узнать на сайте городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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