В Самарской области дистанционное обучение хотят продлить до лета
В Самарской области до конца учебного года могут продлить дистанционное обучение. Такую рекомендацию на заседании оперативного штаба озвучила руководитель Роспотребнадзора Светлана Архипова. Это вызвано ростом количества заболевших.
- Вопрос об этом будет рассмотрен более подробно на ближайшем заседании штаба, - сообщает пресс-служба.
Напомним, что из-за коронавируса сдвинулся и ряд сроков начала экзамена. В частности, перенесен срок начала ЕГЭ и ОГЭ. Более того, сейчас обсуждается вариант переноса на начало следующего учебного года. Однако, это может быть чревато рядом трудностей.
А еще минпросвещения рекомендовало завершить учебный год досрочно. Но в регионе этого делать не собираются.
ИСТОЧНИК KP.RU