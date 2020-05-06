2020-05-06T23:13:04+03:00
Общество

В Самарской области дистанционное обучение хотят продлить до лета

Сделать так рекомендовала глава Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Учиться придется дистанционно до концаУчиться придется дистанционно до концаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области до конца учебного года могут продлить дистанционное обучение. Такую рекомендацию на заседании оперативного штаба озвучила руководитель Роспотребнадзора Светлана Архипова. Это вызвано ростом количества заболевших.

- Вопрос об этом будет рассмотрен более подробно на ближайшем заседании штаба, - сообщает пресс-служба.

Напомним, что из-за коронавируса сдвинулся и ряд сроков начала экзамена. В частности, перенесен срок начала ЕГЭ и ОГЭ. Более того, сейчас обсуждается вариант переноса на начало следующего учебного года. Однако, это может быть чревато рядом трудностей.

А еще минпросвещения рекомендовало завершить учебный год досрочно. Но в регионе этого делать не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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