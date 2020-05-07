В Самаре стритрейсеров хотят наказать за нарушение самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T06:16:46+03:00

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В Самаре организаторов гонок стритрейсеров во время пандемии и самоизоляции могут наказать, согласно ст 20.6.1 КоАП - за нарушение эпидемиологического режима и требований санитарного врача. Так полиция отреагировала на жалобы граждан на видеозаписи таких гонок в социальных сетях. В ГУ МВД РФ по Самарской области объяснили, что такое мероприятие в поселке Стройкерамика было несанкционированным.

Организаторы гонок собирали деньги с участников, зрители могли наблюдать за происходящим бесплатно. Они вели видеосъемку и делились кадрами в сети.

В полиции объяснили, что непосредственно участие в гонках принимали 37 автомобилей. Установлены предполагаемые организаторы - четверо человек, распространяли информацию и собирали участников администраторы паблика в инстаграме - двое мужин и девушка. Сейчас 37 дел заведено в отношении владельцев автомобилей, одно дело заведено на пассажира, также накажут и организаторов и администраторов паблика. Пять человек теперь ждут в ОМВД Волжского района, чтобы составить протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU