В Самаре всех призывников в 2020 году проверят на коронавирус

7 Май 2020 2020-05-07T06:37:49+03:00

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В Самарской области с 12 мая начнут работать 32 призывных пункта. Все они обеспечены дезсредствами, бесконтактными термометрами и средствами индивидуальной защиты. Военный комиссар региона Александр Даньшин рассказал, как будет проходить призыв в непростых условиях.

- График прибытия призывников разработаем так, чтобы одновременно в пункте находилось не более 10-15 человек. Если выявим зараженных, их поместим в изоляторы-обсерваторы на 100 мест, - отметил военный комиссар.

Всего на военную службе намерены в 2020 году призвать 2946 человек. 2428 из них - это выпускники средне-специальных учебных заведений, они должны сдать экзамены до 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU