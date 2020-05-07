Валил густой черный дым: В Жигулевске горела трава на площади 300 кв.м.
В Жигулевске сотрудникам МЧС пришлось тушить горящую траву. Вызов поступил в половине девятого вечера. В районе ул. Морквашинской, 40 загорелась трава на площади 300 кв.м. Пожарным пришлось потрудиться: на тушение ушло более полутора часов.
- Привлекалось 30 человек и девять машин, - рассказали в МЧС.
На видеозаписях, которыми поделились жители, видно, что из-за пала травы возник серьезный пожар, черный дым валил столбом. Напоминаем, что сейчас в Самарской области действует противопожарный режим, в частности, нельзя ходить в лес. МЧС предупреждает, что нельзя устраивать пал травы и нужно быть крайне осторожными, чтобы не обронить зажженную сигарету - трава в столь сухую погоду вспыхивает мгновенно, и такой пожар может стать причиной беды.
Сильный пожар в Жигулевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU