2020-05-07T08:21:15+03:00
Общество

В Тольятти мужчина украл со склада более 360 кг металлоконструкций

29-летний подозреваемый выручил за них около 35 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанный согласился возместить ущерб пострадавшемуЗадержанный согласился возместить ущерб пострадавшемуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Тольятти задержали предполагаемого преступника. Дело в том, что на одной из промышленных баз города произошла кража металлоконструкций весом более 360 килограммов. 61-летний руководитель фирмы рассказал, что за сутки до происшествия проводил собеседование с мужчиной.

– Правоохранители установили, что это был 29-летний местный житель. Ранее он был судим за вымогательство. Он признался в совершенной краже, а также пояснил, что зарабатывает себе на жизнь сдачей металла, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Такое большое количество продукции подозреваемому помог вывезти его знакомый, который не знал, что это кража. Вместе они погрузили в арендованный грузовик металл и после сдали его, получив 35 тысяч рублей. Задержанному грозит срок до двух лет. Он также выразил желание возместить ущерб пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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