В Самарской области управляющая компания украла 250 тысяч рублей коммунальных платежей
Прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку УК «Асгард», которая осуществляла свою деятельность в нескольких многоквартирных домах. Выяснилось, что деньги за коммунальные платежи не доходили до ресурсоснабжающих компаний.
– Руководители распоряжались этими деньгами по своему усмотрению. Они причинили значительный ущерб «Самараэнерго». Эта сумма превысила 250 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.
Следственные органы после проверки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения». Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.
ИСТОЧНИК KP.RU