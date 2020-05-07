В Самарской области управляющая компания украла 250 тысяч рублей коммунальных платежей

7 Май 2020 2020-05-07T09:11:59+03:00

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Прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку УК «Асгард», которая осуществляла свою деятельность в нескольких многоквартирных домах. Выяснилось, что деньги за коммунальные платежи не доходили до ресурсоснабжающих компаний.

– Руководители распоряжались этими деньгами по своему усмотрению. Они причинили значительный ущерб «Самараэнерго». Эта сумма превысила 250 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следственные органы после проверки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения». Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU