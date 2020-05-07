2020-05-07T09:11:59+03:00
Общество

В Самарской области управляющая компания украла 250 тысяч рублей коммунальных платежей

Руководители ООО находятся под следствием
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Деньги тратились руководителями по собственному усмотрениюДеньги тратились руководителями по собственному усмотрениюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Центрального района Тольятти провела проверку УК «Асгард», которая осуществляла свою деятельность в нескольких многоквартирных домах. Выяснилось, что деньги за коммунальные платежи не доходили до ресурсоснабжающих компаний.

– Руководители распоряжались этими деньгами по своему усмотрению. Они причинили значительный ущерб «Самараэнерго». Эта сумма превысила 250 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следственные органы после проверки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения». Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К годовщине Победы самарцам представят цифровую летопись Безымянки
В Тольятти судебные приставы остановили работу стройки на месяц из-за работы мигранта
Взятка решила: в Самарской области в ветклинику поставляли контрафактные лекарства
Появились фото страшной аварии, в которой погибли шесть человек
В Самарской области управляющая компания украла 250 тысяч рублей коммунальных платежей
«Спартак» до конца мая выкупит Александра Соболева у «Крыльев Советов»
В Тольятти мужчина украл со склада более 360 кг металлоконструкций
Пятеро взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Красноярском районе Самарской области
Валил густой черный дым: в Жигулевске горела трава на площади 300 кв.м
В Самаре всех призывников в 2020 году проверят на коронавирус
В Самаре тестировать на коронавирус будут тех, кто часто контактирует с людьми
В Самаре стритрейсеров хотят наказать за нарушение самоизоляции
В Самарской области дистанционное обучение хотят продлить до лета
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 мая 2020: больных будут лечить еще в одной больнице
В Самаре могут установить памятник врачам, спасающим людей от коронавируса
Михаил Жданов объяснил, почему ушел с поста министра промышленности Самарской области
В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса