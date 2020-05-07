В Тольятти судебные приставы остановили работу стройки на месяц из-за работы мигранта

7 Май 2020 2020-05-07T10:14:29+03:00

Приставы будут контролировать исполнение решения суда ФОТО: УФССП по Самарской области

Он не имел необходимых документов

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В Тольятти выявлен факт работы на стройки мигранта, который не имел патента на осуществление деятельности на территории Самарской области. Его руководитель был привлечен к ответственности.

– Суд назначил предпринимателю, занимающемуся отделочными работами, соответствующее наказание: деятельность на объекте будет запрещена на месяц. Исполнительный документ был направлен приставам Центрального района, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти совершили выезд на стройку и остановили деятельность индивидуального предпринимателя. Соблюдения исполнения постановления будет проверяться приставами.

ИСТОЧНИК KP.RU