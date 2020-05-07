В Тольятти судебные приставы остановили работу стройки на месяц из-за работы мигранта
В Тольятти выявлен факт работы на стройки мигранта, который не имел патента на осуществление деятельности на территории Самарской области. Его руководитель был привлечен к ответственности.
– Суд назначил предпринимателю, занимающемуся отделочными работами, соответствующее наказание: деятельность на объекте будет запрещена на месяц. Исполнительный документ был направлен приставам Центрального района, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Представители исполнительной власти совершили выезд на стройку и остановили деятельность индивидуального предпринимателя. Соблюдения исполнения постановления будет проверяться приставами.
ИСТОЧНИК KP.RU