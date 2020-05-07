К годовщине Победы самарцам представят цифровую летопись Безымянки

7 Май 2020 2020-05-07T10:32:45+03:00

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ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, при поддержке Правительства Самарской области и Администрации городского округа Самара открывает цифровую выставку «Самара – Куйбышев. Истории Безымянки». Ознакомиться с историей легендарного самарского района, ставшего в годы войны настоящей «кузницей победы», самарцы смогут не выходя из дома.

Виртуальная выставка включает в себя тридцать объектов, построенных на территории самарской Безымянки в годы войны и послевоенное время. Самарцы и интернет-пользователи из других городов и стран смогут изучить архивные фото, прослушать аудиогиды и больше узнать о том, как создавались важнейшие заводы области – «Авиакор», «Прогресс» и «Кузнецов», куда вела ветка Линдовской железной дороги, в каком доме на улице Калинина до сих пор сохранились пулеметные гнезда и как назывались самые первые шоколадные конфеты, выпущенные фабрикой «Россия». В создании выставки приняли участие известные самарцы, поделившиеся своими воспоминаниями о Безымянке, фотографы, краеведы и авторы интернет-журнала «Другой город».

Весь контент цифровой выставки «Самара-Куйбышев. Истории Безымянки» размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel. Виртуально «погулять» по Безымянке можно, перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Выставка доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

«Мы уже несколько лет реализуем в Самаре проекты, связанные с историей и культурой города. Это и интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка», который в режиме онлайн уже познакомил с самарскими достопримечательностями больше ста тысяч пользователей, и выставка «Самара: из прошлого в будущее», с большим успехом прошедшая минувшим летом на площади Славы. В год 75-летия Победы мы решили сделать проект, посвященный уникальному самарскому «городу в городе», вклад которого в военные успехи и промышленность нашей страны сложно переоценить. Я сам родился и вырос на Безымянке, поэтому для меня, как и для десятков тысяч жителей этого района, представленные на выставке фотоматериалы и малоизвестные факты имеют особую ценность. Сейчас наш проект существует только в онлайн-пространстве, но как только ограничения на передвижения по городу будут сняты, мы обязательно реализуем его в привычном формате выставки под открытым небом, чтобы как можно больше самарцев имели возможность познакомиться с историей Безымянки», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU