Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 7 мая 2020 года: подтвердились 67 случаев

7 Май 2020 2020-05-07T13:07:11+03:00

Всего по данным на 7 мая 2020 года в России зафиксировали 11231 новый случай

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 7 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 67 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 743 человека. 75 из них выздоровели, восемь – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 11 231 человека с COVID-19. Из них в Москве заболели 6703 жителя, в Московской области – 842. В Нижегородской области и Санкт-Петербурге – 312 и 306 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 177 160 человек, 23 803 пациента выздоровели (2476 за прошедший день), 1625 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 88 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU