Количество умерших от коронавируса в Самарской области на 7 мая достигло восьми человек

7 Май 2020 2020-05-07T13:21:37+03:00

На лечении в Самарской области находятся 660 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 7 мая 2020 года количество умерших от коронавируса в Самарской области достигло восьми человек

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Сегодня, 7 мая, в Самарской области выросло число умерших от коронавируса. Ранее в регионе было шесть подобных смертельных случаев. За минувшие сутки скончались еще два пациента с COVID-19. Таким образом, сейчас в Самарской области официально восемь умерших от новой инфекции.

– Всего в Самарской области 743 заболевших коронавирусом. 75 человек выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений. 660 продолжают лечение. Также в регионе развернуто более 2,4 тысяч коек для больных, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Также в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU