2020-05-07T13:25:19+03:00
Общество

Двое жителей Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов

Полицейским автограда удалось привлечь их к ответственности
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Мужчины получили за свои услуги деньгиМужчины получили за свои услуги деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти продолжают выявлять факты незаконной постановки на учет мигрантов. Так, 51-летний житель города прописал в своей квартире на Южном шоссе 15 иностранцев. Жилье предоставлять он им не собирался.

– Другой 28-летний тольяттинец поставил на учет 10 мигрантов в своей квартире в Центральном районе. Он также не планировал отдавать под жилье свое помещение. Оба мужчины были предупреждены об ответственности за нарушения, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, подозреваемые получили за свои услуги денежные вознаграждения. Они полностью признали свою вину. Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперштаб рассказал детали гибели двух мужчин от коронавируса в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 67 человек в Самарской области
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
Легендарный ГАЗ-АА военных времен был установлен у инженерного факультета СамГАУ
Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»
Поволжский банк Сбербанка дает возможность превратить рисунки детей в электронные открытки к 9 Мая
Два жителя Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов
«Поцеловал» дерево: в Самарской области водитель «четырнадцатой» попал в серьезное ДТП
Количество умерших от коронавируса в Самарской области на 7 мая достигло восьми человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 7 мая 2020 года: подтвердились 67 случаев
К годовщине Победы самарцам представят цифровую летопись Безымянки
В Тольятти судебные приставы остановили работу стройки на месяц из-за мигранта
Взятка решила: в Самарской области в ветклинику поставляли контрафактные лекарства
Появились фото страшной аварии в Самарской области, в которой погибли шесть человек
В Самарской области управляющая компания украла 250 тысяч рублей коммунальных платежей
«Спартак» до конца мая выкупит Александра Соболева у «Крыльев Советов»
В Тольятти мужчина украл со склада более 360 кг металлоконструкций
Пятеро взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Красноярском районе Самарской области
Валил густой черный дым: в Жигулевске горела трава на площади 300 кв.м
В Самаре всех призывников в 2020 году проверят на коронавирус
В Самаре тестировать на коронавирус будут тех, кто часто контактирует с людьми
В Самаре стритрейсеров хотят наказать за нарушение самоизоляции
В Самарской области дистанционное обучение хотят продлить до лета
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 мая 2020: больных будут лечить еще в одной больнице
В Самаре могут установить памятник врачам, спасающим людей от коронавируса
Михаил Жданов объяснил, почему ушел с поста министра промышленности Самарской области
В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса