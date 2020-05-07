Двое жителей Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов

7 Май 2020 2020-05-07T13:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти продолжают выявлять факты незаконной постановки на учет мигрантов. Так, 51-летний житель города прописал в своей квартире на Южном шоссе 15 иностранцев. Жилье предоставлять он им не собирался.

– Другой 28-летний тольяттинец поставил на учет 10 мигрантов в своей квартире в Центральном районе. Он также не планировал отдавать под жилье свое помещение. Оба мужчины были предупреждены об ответственности за нарушения, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, подозреваемые получили за свои услуги денежные вознаграждения. Они полностью признали свою вину. Возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU