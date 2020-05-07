Поволжский банк Сбербанка дает возможность превратить рисунки детей в электронные открытки к 9 Мая

7 Май 2020 2020-05-07T12:01:58+03:00

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В преддверии Дня Победы Поволжский банк Сбербанка запускает специальный проект, который позволит рассказать подрастающему поколению о войне через истории, а также в современном формате выразить слова благодарности ветеранам, создав электронные открытки из рисунков.

На сайте проекта «Детям о войне» пользователям доступна возможность загрузить рисунок ребенка на военную тематику, который затем можно превратить в электронную открытку, написать пожелания и отправить ветеранам. Пользователи сайта также могут делиться своими поздравительными сообщениями с друзьями в социальных сетях.

Кроме этого, на сайте акции все желающие смогут рассказать семейную историю о войне через вещи. К примеру, это может быть история о жетоне, который спас участника войны от пули или рассказ о книге, которая была с героем весь его фронтовой путь. Самые интересные истории также будут размещены на сайтах информационных партнеров проекта.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«В России нет ни одной семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны. В каждом доме хранятся фотографии героев, медали, письма и другие знаковые вещи. Наши дети должны знать, что их прадеды и прабабушки отважно воевали на фронте и усердно трудились в тылу, приближая Победу. Уверен, наша акция поможет сохранить историю подвига предков и познакомит с ней молодое поколение».

Партнерами проекта выступают благотворительный фонд «Хорошие истории» и Альянс «Серебряный возраст».

ИСТОЧНИК KP.RU