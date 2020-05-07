Легендарный ГАЗ-АА военных времен был установлен у инженерного факультета СамГАУ

7 Май 2020 2020-05-07T12:50:27+03:00

В 1942 году его подняли из болота под Наро-Фоминском

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Рядом с инженерным факультетом СамГАУ в Усть-Кинельском произошло знаменательное событие. На постаменте появился новый автомобиль – ГАЗ-АА военных времен. Его подняли в 1942 году из болота под Наро-Фоминском. Туда, предположительно, его отбросило взрывом.

– Авто нашли в очень плохом состоянии с большим количеством пулевых и осколочных «ранений». Силами энтузиастов и меценатов она была очищена и частично восстановлена, а затем, в течение нескольких месяцев проходила «реабилитацию» в боксах инженерного факультета, – сказал декан инженерного факультета вуза Сергей Машков.

По его мнению, крайне символично, что автомобиль-солдат, легендарная полуторка именно в канун 75-летия Великой Победы оказалась на своем достойном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU